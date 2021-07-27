Саудовская Аравия — Бразилия: прогноз Дмитрия Артёмова на футбольный матч Олимпиады-2020

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч Олимпиады-2020 Саудовская Аравия — Бразилия.
Ставка: Бразилия выиграет и не пропустит за 1.92.
«Турнир в целом начался очень интересно в плане результатов и обещает быть ещё интереснее. И Бразилия, как по мне, является одним из главных фаворитов Олимпийских игр по футболу, наряду с Испанией. Бразильцы уверенно разобрались с немцами, причём 2 гола пропустили тогда, когда уже всё было решено в матче. С ивуарийцами сразу же всё перечеркнула красная карточка Луиза, но и то во втором тайме Бразилия доминировала. Саудовская Аравия является аутсайдером группы, они проиграли оба предыдущих матча. Я уверен, что проиграют и тут. Аравийцы хоть и забивали в обоих матчах, но у Бразилии уровень обороны посерьёзнее, да и выходить нужно с первого места. Предположу комфортную победу Бразилии 2:0», — сказал Артёмов.
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