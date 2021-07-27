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Германия — Кот-д’Ивуар: ставка Дмитрия Артёмова на футбольный матч ОИ-2020 в Токио

Германия — Кот-д’Ивуар: ставка Дмитрия Артёмова на футбольный матч ОИ-2020 в Токио
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Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч футбольного турнира Олимпиады-2020 Германия — Кот-д’Ивуар.

Ставка: победа Германии с форой (0) за 1.56.

«В этой группе расклад такой, что Германии обязательно нужна победа для выхода из группы. Ивуарийцам же хватит и ничьей, на которую, я полагаю, они и будут играть. Германия пока не продемонстрировала своих лучших качеств, но команда явно будет прибавлять по ходу турнира.

Кот-д’Ивуар отлично стартовал, зацепил 1 балл против главных фаворитов группы. Можно сказать, что чуть повезло с удалением, но африканцы не выглядели безнадёжно. Тем не менее слабо верится в то, что Германия проиграет в решающем матче, но вполне допускаю ничейный исход, поэтому давайте зайдём аккуратно на нулевую фору», — сказал Артёмов.

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