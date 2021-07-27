Эксперты назвали фаворита РПЛ после матчей 1-го тура

Вчера в РПЛ завершился 1-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.



«Зенит» в первом матче одержал непростую победу над «Химками». Аналитики считают питерцев явными фаворитами лиги. Коэффициент на чемпионство питерцев 1.50.



А вот «Спартак» свой первый матч проиграл. На протяжении большей части встречи команда Руя Витории переигрывала «Рубин», но нарвалась на контратаку, которую начал и завершил Самошников. Отыграться не получилось, хотя игра красно-белых настроила на оптимистичный лад. Да и коэффициент на чемпионство ниже не стал: на «Спартак» можно сделать ставку с коэффициентом 6.50.



За 15.00 можно сделать ставку на ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар», все эти команды свои первые матчи выиграли. Шансы «Динамо», которое также выиграло в первом туре, оценивают коэффициентом 25.00, а на «Рубин» предлагают котировку 30.00.



Второй тур РПЛ пройдёт в период с 30 июля по 2 августа. «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», «Спартак» отправится в Самару, а в главном матче тура сразятся ЦСКА и «Локомотив».