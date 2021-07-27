Макрогузова/Холомина — Лиди/Лейла: прогноз Павла Боровко на матч Олимпиады-2020

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч турнира Олимпиады-2020 по пляжному волейболу Макрогузова/Холомина — Лиди/Лейла.



Ставка: победа Макрогузовой/Холоминой с форой (-9.5) за 1.80.



«Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом своём поединке на удивление легко разобрались с итальянским дуэтом Орси Тот/Менегати. Там просто на коне была Макрогузова, которая как «мамка» командовала и советовала, как и что делать Холоминой. Плюс к этому Макрогузова практически без ошибок сама провела матч, у неё получалось всё — и серии по 10 кряду набранных очков на её подаче и более 8 очков на блоке. В связи с тем, что уровень пляжного волейбола существенно подровнялся, российский дуэт на этой Олимпиаде может преподнести сенсацию с такой игрой и забраться на пьедестал почёта.



Кубинский дуэт Лейла Мартинес-Ортега и Лидианни Эчеверрия Бенитес на сегодняшний день не дотягивают до того, чтобы на равных биться с лучшими парами мира. В первом своём поединке кубинки проиграли 18-й паре Мирового рейтинга FIVB, австралийкам Солар/Клэнси, не оказав вообще никакого сопротивления 2-0 (21:15 21:14). По игре всё просто ужасно: силовой подачи нет, приём через раз сбитый, считаные разы удаётся закрыть соперника блоком.



В данном поединке россиянки просто обязаны на опыте забирать уверенную победу в двух партиях. Тут не нужно ничего придумывать сверхъестественного, если просто играть в свою игру, то кубинки своими ошибками сами отдадут матч. Предложу рассмотреть уверенную позицию: победа пары Макрогузова/Холомина с форой (-9.5)», — сказал Боровко.