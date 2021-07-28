Польша – Венесуэла: прогноз Тимура Хабибуллина на волейбольный матч Олимпиады-2020

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу Польша — Венесуэла.



Ставка: ТМ 27.5 ошибки на подаче за 1.85.



«Подопечные Витала Хейнена после первого провального матча собрались и обыграли прямого конкурента — сборную Италии. Несомненно уверен, что в завтрашнем матче выйдет основной состав, так как за осечку с Ираном поляки теперь обязаны обыграть всех с таким-то подбором игроков.



Пришли в себя лидеры Вильфредо Леон и Бартош Курек. На подаче Польша в первом матче допустила крайне много ошибок — 27, а в во втором матче полякам удалось снизить брак на подаче, совершив 11 ошибок на подаче за три партии.



Сборная Венесуэлы по ходу турнира более 12 ошибок на подаче за матч не допускала. Если поляки не выпустят из 15 очков Венесуэлу в каждой партии, то южноамериканцам крайне тяжело будет набрать более 10 ошибок на подаче за матч.



Я уверен, что поляки совершат 13-14 ошибок на подаче, а Венесуэла 10-11, тем самым ТМ (27,5) смотрится вполне выгодной позицией», — сказал Хабибуллин.