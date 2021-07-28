Германия — Кот-д’Ивуар: прогноз Дмитрия Симонова на матч Олимпиады-2020 в Токио

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда олимпийского футбольного турнира Германия — Кот-д’Ивуар.



Ставка: Кот-д’Ивуар не проиграет за 1.67.



«Сборная Германии попала в непростое положение — ей нужно обязательно выигрывать у ивуарийцев, чтобы выйти в плей-офф. Игра немцев на Олимпиаде меня не впечатляет: Штефан Кунц не собрал команду мечты, потому что многие клубы отказались отпускать игроков в Токио-2020.



В результате в составе всего 15 полевых игроков, Кунцу не удалось даже целиком заполнить олимпийскую заявку. Ивуарийцы, наоборот, здорово начали турнир и сыграли вничью с Бразилией, которая в первом туре по игре уничтожила Германию (2:4, а в первом тайме 0:3). Думаю, что немцы закончат турнир на минорной ноте и после группового этапа поедут домой», — сказал Симонов.