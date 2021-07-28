Германия — Кот-д’Ивуар: ставка Романа Нагучева на игру Олимпиады в Токио

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч групповой стадии Олимпийского турнира по футболу в Токио между сборными Германии и Кот-д’Ивуара.



Ставка: ТБ 3 за 2.26.



«Сборная Германии на этом турнире играет исключительно результативно: 2:4 проиграла, 3:2 – выиграла. Матч против Кот-д’Ивуара просто не может сложиться иначе. Здесь все просто. Африканцы играют в обороне примерно так же, как сборная Германии.



Поэтому, на мой взгляд, надо брать ТБ (3,0). То, что это будет результативная игра, можно не сомневаться. К тому же, этот матч комментирую я. У меня было четырех низовых встречи подряд. Поэтому пять, чистым методом исключения, просто невозможно», — сказал Нагучев.