Германия — Кот-д’Ивуар: ставка Романа Нагучева на игру Олимпиады в Токио
Поделиться
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч групповой стадии Олимпийского турнира по футболу в Токио между сборными Германии и Кот-д’Ивуара.
Ставка: ТБ 3 за 2.26.
«Сборная Германии на этом турнире играет исключительно результативно: 2:4 проиграла, 3:2 – выиграла. Матч против Кот-д’Ивуара просто не может сложиться иначе. Здесь все просто. Африканцы играют в обороне примерно так же, как сборная Германии.
Поэтому, на мой взгляд, надо брать ТБ (3,0). То, что это будет результативная игра, можно не сомневаться. К тому же, этот матч комментирую я. У меня было четырех низовых встречи подряд. Поэтому пять, чистым методом исключения, просто невозможно», — сказал Нагучев.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
- 27 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:25
- 26 июля 2021
-
21:25
-
21:05
-
20:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:39
-
07:24
- 25 июля 2021
-
21:56
-
21:35
-
20:00
-
19:00
Партнерский контент