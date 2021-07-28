Испания – Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на игру футбольного турнира ОИ-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Испания – Аргентина.



Ставка: победа Испании за 1.96.



«Пожалуй, самая яркая вывеска на футбольном турнире Олимпиады. И вообще матчи этих двух испаноязычных стран между собой происходят всегда в упорной борьбе. Их противостояние можно даже назвать дерби, команды всегда стараются здорово себя проявить.



У Испании самый сильный состав на Олимпийских играх. Они привезли много футболистов из взрослой сборной, таких как Педри и Ольмо. Вообще вся линия атаки очень хороша, несмотря на то, что в двух играх забили всего 1 гол. Но по ходу турнира команда набирает форму.



У Аргентины тоже неплохая команда, но с Испанией ее не сравнить.



При этом мотивация у обеих команд будет запредельной. Испанцев устраивает ничья, хотя на ничью они никогда не играют, будут стараться победить. Аргентинцам нужна только победа, поэтому в какой-то момент они предоставят сопернику открытые зоны, а испанцы ими воспользуются.



Мой прогноз – победа Испании», — сказал Мор.