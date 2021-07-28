Испания — Аргентина: ставка Василия Уткина на встречу Олимпиады-2020

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч Олимпийского футбольного турнира Испания — Аргентина.
Ставка: победа Испании за 1.95.
«На футбольном турнире Олимпиады матч Испания — Аргентина выглядит поединком фаворитов. Но это только по именам. Обе команды стартовали не очень вразумительно.
У Испании, мне кажется, больше шансов на то, что выровняться и побороться в конце концов з медали или за победу. Во всяком случае состав у них пооптимальнее, чем аргентинский.
У аргентинцев, собственно, из известных футболистов Гаич и Понсе. Так вот оспаривают спартаковец и армеец фактиески одну позицию в стартовом составе.
После поражения аргентинцев от Австралии им нужно идти вперед. Я думаю, что испанцы их за это накажут. Поэтому самая правильная ставка в этом матче — победа сборной Испании. Просто победа Испании над Аргентиной», — сказал Уткин.
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