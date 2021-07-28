Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Аргентина: ставка Василия Уткина на встречу Олимпиады-2020

Испания — Аргентина: ставка Василия Уткина на встречу Олимпиады-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч Олимпийского футбольного турнира Испания — Аргентина.

Ставка: победа Испании за 1.95.

«На футбольном турнире Олимпиады матч Испания — Аргентина выглядит поединком фаворитов. Но это только по именам. Обе команды стартовали не очень вразумительно.

У Испании, мне кажется, больше шансов на то, что выровняться и побороться в конце концов з медали или за победу. Во всяком случае состав у них пооптимальнее, чем аргентинский.

У аргентинцев, собственно, из известных футболистов Гаич и Понсе. Так вот оспаривают спартаковец и армеец фактиески одну позицию в стартовом составе.

После поражения аргентинцев от Австралии им нужно идти вперед. Я думаю, что испанцы их за это накажут. Поэтому самая правильная ставка в этом матче — победа сборной Испании. Просто победа Испании над Аргентиной», — сказал Уткин.

Испания — Аргентина. Прогноз: Понсе и Гайч не справятся с Асенсио и Педри на Олимпиаде Испания — Аргентина. Прогноз: Понсе и Гайч не справятся с Асенсио и Педри на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021