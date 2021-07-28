Франция — Япония: прогноз Ивана Млечного на футбольный матч Олимпиады-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на Олимпийские игры на матч Франция — Япония.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.



«Изначально, сборная Франции казалась главным фаворитом Олимпийских игр, но после стартового матча со сборной Мексики, в котором они проиграли со счетом 1:4 многое изменилось. После этой встречи стало понятно, что у «главного фаворита» уж точно не все в норме. Да и фаворитом то главным он уже не является. Французы одержали всего одну победу над Южной Африкой, выиграв со счетом 4:3. Если взять два этих матча, то французы пропустили очень много. Семь мячей за два матча, для страны, которая совсем недавно выиграла чемпионат мира и имеет прекрасное поколение футболистов любого возраста — очень плохой результат.



Япония же показала себя очень хорошо, выиграли оба матча, но при этом, все равно не обеспечили себе выход из группы. Если Япония проиграет со счетом 2:0, а Мексика выиграет у ЮАР, то хозяева Олимпиады отправятся домой. Но в этом и проблема, все же Олимпиада, это достаточно политическое событие, я не верю в то, что японцы могут не пройти дальше. Особенно учитывая, что у них неплохой состав и два стартовых матча они выиграли.



Все же абсолютно непонятно, что от этого турнира хотят сами французы. Где игра? Почему так много пропущенных мячей? Почему вообще на этот турнир вызывали Жан-Пьера Жиньяка? Очень много вопросов, но ответов пока мы не получаем. Ничья Японию вполне устроит, но мне кажется, что от этого матча стоит ожидать много голов. Франции как минимум нужно забивать два, а Японии на это отвечать. Поэтому мой прогноз на эту участочек — тотал больше 2,5», — сказал Млечный.