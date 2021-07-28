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«Галатасарай» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч отбора Лиги чемпионов

«Галатасарай» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч отбора Лиги чемпионов
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Галатасарай» — ПСВ.

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Это игра, в которой ПСВ, скорее всего, пройдёт дальше в паре. В этой паре голландцы выглядят абсолютным фаворитом. У них очень хорошая и молодая команда. Великолепный сезон провёл Коди Гапко. Он наверняка остается лидером в этом сезоне. Он возмужал, умудрился сыграть сразу за две сборные на летних турнирах: за молодёжную и национальную.

«Галатасарай» испытывает серьёзные кадровые трудности. К тому же эта команда никогда не проходила в групповой этап, когда начинала квалификацию со второго раунда. Она попадала только напрямую.

Поэтому мне кажется, что ПСВ стабильнее, сильнее. Это просто более сбалансированная команда. Поэтому я бы поставил на «обе забьют» и то, что голландцы выйдут в следующий раунд», — сказал Нагучев.

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