«Галатасарай» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Галатасарай» — ПСВ.



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Это игра, в которой ПСВ, скорее всего, пройдёт дальше в паре. В этой паре голландцы выглядят абсолютным фаворитом. У них очень хорошая и молодая команда. Великолепный сезон провёл Коди Гапко. Он наверняка остается лидером в этом сезоне. Он возмужал, умудрился сыграть сразу за две сборные на летних турнирах: за молодёжную и национальную.



«Галатасарай» испытывает серьёзные кадровые трудности. К тому же эта команда никогда не проходила в групповой этап, когда начинала квалификацию со второго раунда. Она попадала только напрямую.



Поэтому мне кажется, что ПСВ стабильнее, сильнее. Это просто более сбалансированная команда. Поэтому я бы поставил на «обе забьют» и то, что голландцы выйдут в следующий раунд», — сказал Нагучев.