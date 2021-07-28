Саудовская Аравия — Бразилия: ставка Василия Уткина на игру футбольного турнира ОИ-2020

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч олимпийского футбольного турнира Саудовская Аравия — Бразилия.



Ставка: индивидуальный тотал Бразилии больше 2.5 за 1.79.



«Сборная Бразилии в олимпийском футбольном турнире выглядит фаворитом. Она очень удачно сбалансирована, из нее поступают очень животворящие ролики.



И вот накануне матча Саудовская Аравия — Бразилия, я полагаю, что Бразилии неплохо было бы создать себе хорошее настроение после нулевой ничьи с Кот д'Ивуаром.



Короче говоря, мне кажется, что Бразилия в этом матче распояшится или распоясается, или что-нибудь еще сделает подобного рода. И в конце концов, ее индивидуальный тотал будет больше 2,5.



Итак, Бразилия забьет Саудовской Аравии от трех мячей», — сказал Уткин.