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Саудовская Аравия — Бразилия: ставка Василия Уткина на игру футбольного турнира ОИ-2020

Саудовская Аравия — Бразилия: ставка Василия Уткина на игру футбольного турнира ОИ-2020
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч олимпийского футбольного турнира Саудовская Аравия — Бразилия.

Ставка: индивидуальный тотал Бразилии больше 2.5 за 1.79.

«Сборная Бразилии в олимпийском футбольном турнире выглядит фаворитом. Она очень удачно сбалансирована, из нее поступают очень животворящие ролики.

И вот накануне матча Саудовская Аравия — Бразилия, я полагаю, что Бразилии неплохо было бы создать себе хорошее настроение после нулевой ничьи с Кот д'Ивуаром.

Короче говоря, мне кажется, что Бразилия в этом матче распояшится или распоясается, или что-нибудь еще сделает подобного рода. И в конце концов, ее индивидуальный тотал будет больше 2,5.

Итак, Бразилия забьет Саудовской Аравии от трех мячей», — сказал Уткин.

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