Китай – Россия: прогноз Александра Аксенова на матч волейбольного турнира ОИ-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу Китай — Россия.



Ставка: ТМ 172.5 за 1.71.



«Олимпийский волейбол, и у нас очень интересный матч женской сетки. Интересен он по разным причинам. Во-первых, это встреча двух соперников, которые всегда на что-то претендуют. Во-вторых, наша команда сейчас вряд ли задумывается об этом, тут хоть бы из группы выйти.



Китай — это действующие олимпийские чемпионки, статус, который ко многому обязывает. Но Китай сейчас удивляет. Прошло уже два матча, и у Китая два поражения: от Турции и от США. Два поражения не сильно и смущают, но Китай проиграл оба матча, не выиграв ни одного сета. Это, конечно же, удивление.



Есть два направления дискуссии, почему это происходит. Во-первых, Китай, возможно, не слишком хорошо готов, но тут есть сомнения, так как команду ведет великий тренер Ляо Пинь. Эта команда, что называется, умеет хитрить. Есть ощущение, что китаянки хитрят, где-то осознанно недорабатывают. Есть некая нагрузка, которая давит на команду, и она не показывает свой лучший волейбол.



Все это делается для того, чтобы в плей-офф выйти на пик формы. Чтобы появилось пиковое состояние, пиковый тонус и Китай снова помчался к золотым медалям. В плей-офф Китай выйдет, тут сомнений нет, причем не важно, с какого места: с 1-го или с 4-го. Мы помним мужской турнир в Рио, где бразильцы вышли с четвертого места и стали победителями в итоге.



Китай больше не должен отдавать матч со счетом 0:3. Если Китай будет играть хорошо, то для России это будет большой проблемой. Мы можем обыграть Аргентину, но с грандами в последние годы мы играем не очень удачно. Все в этой игре будет зависеть от Китая. Если китаянки будут показывать свое мастерство, то россиянкам будет очень трудно.



Давайте в этом матче поставим на тотал меньше 172,5 очка. Эта игра не должна затянуться. Либо одна команда выиграет быстро, либо вторая», — сказал Аксенов.