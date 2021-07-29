Венгрия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч гандбольного турнира ОИ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч женского гандбольного турнира на Олимпиаде Венгрия — Россия.



Ставка: победа Венгрии за 3.65.



«Сборная России, олимпийский чемпион, в блестящем стиле выиграла Олимпиаду в 2016 году. Командой тогда руководил Трефилов.



Сейчас он также присутствует на Олимпиаде в Токио, но сидит на трибуне, потому что у него были проблемы со здоровьем. Он стал вице-президентом. Я с ним разговаривал, и он прямым текстом намекал, что ещё вернется. Он хочет вернуться на пост тренера.



Сейчас командой руководит человек по фамилии Алексеев. Я не очень разбираюсь в гандболе, но мне кажется, что авторитета у него нет ни снаружи, в мире гандбола, ни внутри, в команде. Потому что бросается в глаза, когда берут тайм-аут, подсказывает не только Алексеев, но и его помощники. В команде должен звучать один голос главного тренера, как это было в случае с Трефиловым.



Наши девчонки выглядят растерянно. Они влетели шведкам с разницей в 12 мячей. Это просто разгром. Это моральный удар. В первом матче была ничья с бразильянками. Бразилия — команда хорошая, но не относится к числу главных фаворитов.



Трефилов со стороны чуть ли не каждый раз даёт интервью, к нему сразу же бегут корреспонденты. Это понятно. Очень колоритный собеседник. При этом Трефилов не стесняется в выражениях и говорит, что всё плохо, девчонки непрофессионалы, есть вопросы к тренеру. Он же вице-президент, он может такое говорить.



Представьте себе, что это было бы в хоккее. Олег Знарок выиграл Олимпиаду в Корее. Его потом сняли. Он, находясь со стороны, на трибуне, он же был советником, он бы «пылесосил» команду, которой руководят Кудашов, Воробьев или ещё кто-то. В другом виде спорта это представить нельзя. В гандболе то есть. Мне кажется, что обстановка вокруг команды в целом нездоровая.



Опять же, кто глубоко разбирается в гандболе, отмечают, что у девчонок тяжёлые ноги, они не в очень хорошем состоянии, физика оставляет желать лучшего и вообще всё плохо. Так вот, 29 июля состоится матч Россия — Венгрия, в котором на победу Венгрии дают кэф 3,65.



Венгрия на этой Олимпиаде проиграла Франции, очень сильной сборной, причем уступила всего в 1 мяч. Уступили бразильянкам в 6 мячей, но не было такого разгрома, как Россия влетела шведкам. Я бы рекомендовал рассмотреть этот кэф, потому что Россия деморализована, с плохой физикой. Все идёт к тому, что будет скандал. Мы не защитим титул олимпийских чемпионов.



Для Венгрии этот матч — это последний шанс побороться за выход в плей-офф. Такую Россию они постараются взять тепленькими. Посмотрим, чем это всё закончится. Я бы спрогнозировал победу Венгрии за 3,65», — сказал Лысенков.