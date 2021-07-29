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«Кешля» — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

«Кешля» — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кешля» — «Сочи» в квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.07.

«Сразу скажу, что в этом случае я выбираю максимально рискованную ставку с хорошим коэффициентом. Потому что считаю, что в таком матче надо играть именно от этого.

Во-первых, первая игра закончилась со счетом 3:0. Здесь все понятно относительно исхода противостояния. Во-вторых, «Сочи» провел совершенно ужасный матч против «Нижнего Новгорода». Я думаю, что в команде этим достаточно серьёзно обеспокоены. В-третьих, для «Сочи» важно сохранять уверенность в собственных силах, не терять её, не ронять её.

Нельзя позволять таким соперникам, как «Нижний Новгород», который уступает вам по всем мыслимым позициям, побеждать. Если сейчас «барсов» обыграет еще и «Кешля», будет совсем плохо. Поэтому я выбираю победу «Сочи» с Ф(-1)», — сказал Андронов.

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