«Кешля» — «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на ответный матч Лиги конференций 29 июля

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Лиги конференций «Кешля» – «Сочи».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.



«Сочи» прилично прошёлся по «Кешле» в первом матче, выиграв со счётом 3:0. Казалось бы, на азербайджанский коллектив было больше надежд, но всё же сочинцы крупно переиграли своих оппонентов.



Оказывается, наши команды на подъёме. Оказывается, «Сочи» способен обыграть недавних обладателей Кубка Азербайджана с разгромным счётом. Но, конечно же, всё это не имеет смысла. Первый матч закончился со счётом 3:0, и «Сочи» примерно с 99%-й вероятностью проходит дальше. Но наша задача — дать прогноз на этот матч. «Сочи» прекрасно показал себя в первом матче. Как бы азербайджанцы ни бились и какой бы футбол ни показывали, россиянам удавалось грамотно вскрывать оборону и забивать хорошие голы. Не знаю, в какую сторону колыхнётся результат в этот раз, но, как мне кажется, общий тотал матча будет низовым. Всё же я не верю в то, что азербайджанский коллектив способен на фееричный камбэк, и не верю в то, что наши далеко попрут в ответном матче. Всё же результат их вполне устраивает, да и азербайджанская команда ничего интересного в атаке не продемонстрировала в первой встрече. Не буду ходить вокруг да около, мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5. Думаю, азербайджанцы будут очень стараться, но вряд ли у них что-то получится», — сказал Млечный.