«Кешля» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на встречу квалификации Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Кешля» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» за 1.64.
«Сочи» уверенно выиграл первый матч, как мы и предполагали. Команда создала себе неплохой задел, могли забить и больше
(6-7 голов). Всё-таки уровень команд несопоставим, «Сочи» гораздо сильнее.
Правда, после той победы «Сочи» провёл очень плохой матч с «Нижним Новгородом». Сыграли очень неубедительно, не могу сказать, что проиграли не по делу.
Поэтому считаю, что с мотивацией у «Сочи» проблем не будет. Две плохие игры подряд на старте сезона — это слишком много. Футболисты должны собраться.
Думаю, состав на ответный матч будет основной, так как экономить силы некуда.
Поэтому ставлю на победу «Сочи». А если кто-то хочет рискнуть и сыграть с большим коэффициентом, то можно взять и «Сочи» с минусовой форой. А мой прогноз — чистая победа «Сочи», — сказал Мор.
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