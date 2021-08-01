«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ в Екатеринбурге

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата России «Урал» — «Нижний Новгород».

Ставка: победа «Урала» за 1.99.

«Урал» проиграл в первом туре, но можно вспомнить, как развивались события в той игре, когда «Урал» не забил пенальти, который вывел из себя Бикфалви, и в дальнейшем он не был похож на себя. С другой стороны, мне понравился Подберёзкин, он раскрывается как игрок, пока он был свеж, хорошо руководил игрой. В атаке получилось так, что и Панюков не сыграл на должном уровне, а в Агееве я пока не вижу нападающего, на которого рассчитывают. В общем, с атакой у «Урала» не очень.



«Нижний Новгород» пока ничем себя не проявил, и, честно говоря, я остался при своём мнении, что «Нижний» — команда, которой в этом сезоне будет очень сложно. Да, она выиграла у «Сочи», но по игре меня не убедила. У «Сочи» было гораздо больше шансов, но с реализацией есть проблемы.



Думаю, что в этой встрече «Урал» в какой-то степени фаворит, потому что это более опытная команда, тем более она играет на своём поле. Для «Нижнего Новгорода» это очень непростой выезд. Конечно, у команды Александра Кержакова будет боевое настроение после успеха в прошлом матче, и мне, кстати, очень понравилось, с каким восторгом игроки восприняли ту победу. «Уралу» не будет просто, но всё равно у «Нижнего» пока много что не получается.

Хотя появляются игроки, на которых можно обратить внимание, но нужно время, по одной игре не надо судить. Сделаю ставку на победу «Урала», считаю, что у него хорошие шансы набрать три очка».