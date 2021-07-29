«Кешля» — «Сочи»: результат матча Лиги конференций, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

«Сочи» обыграл азербайджанский клуб «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.



Счёт был открыт в середине первого тайма — Дуганджич, выскочив из-за спин защитников, в падении головой переправил мяч в ворота. На 35-й минуте хозяева сравняли счёт — Сантос на паузе убрал Родригао, а Фелипе пробил точно в дальний угол. «Сочи» потребовалось три минуты, чтобы снова выйти вперёд — Бурмистров добрался до штрафной, откуда исполнил удар с левой ноги — мяч залетел под самую штангу.



На 52-й минуте «Кешля» вновь сравняла счёт — Сантос покатил мяч на Гаджиева, который ударом с лёта пробил Заболотного. На 70-й минуте гости опять оказались впереди — Прохин правым краем прорвался в штрафную, отклеился от защитника и в ближнем бою переиграл голкипера. На 82-й минуте Дуганджич оформил дубль — 4:2.

Ставки на победу «Сочи» принимались за 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Успех «Кешли» оценивался в 7.70, ничья — в 4.70.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.71, тотал больше 5.5 гола — за 9.50. На победу «Сочи» с форой (-1.5) давали 2.18, на «обе забьют» — 1.94. Точный счёт 4:2 в пользу россиян оценивался в 58.0.