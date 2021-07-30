Аргентина — Тунис: прогноз Тимура Хабибуллина на матч волейбольного турнира ОИ-2020

30 июля в рамках олимпийского турнира по волейболу сойдутся сборные Аргентины и Туниса. Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на эту встречу.
Ставка: победа Туниса с форой (+21.5) за 1.73.
«Сборная Аргентины начала олимпийский турнир неудачно, но в матче с французами оказалась лучше во всех элементах, добыв заветную победу!
Подопечные Марсело Мендеса сосредоточены на выход в плей-офф, но им нужно побеждать Тунис и цеплять очки в матче с США.
Сборная Туниса оказывает сопротивление всем соперникам, уступая лишь в классе состава. Матчи практически со всеми лидерами закончились с разницей в 21 проигранное очко, то есть это фора, по которой можно ориентироваться. В матче со сборной США мы увидели неплохую игру лидера сборной Туниса Вассима Бен Тара. Он набрал 16 очков.
Сборная Аргентины, возможно, и даст кому-то поиграть из резервистов, так как впереди важнейший матч со сборной США, в котором решится судьба путёвки в плей-офф. Сборная Туниса доказала в матчах с лидерами подгруппы, что может не только удерживать фору, но и выигрывать партии за счёт слаженных действий во всех элементах. Уверен, что сборной Туниса по силам создать проблемы для коллектива Марсело Мендеса, чем и будем руководствоваться при выборе линии», — сказал Хабибуллин.
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