«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.46.



«За 42 тура минувшего сезона ФНЛ самарский коллектив сумел добыть 32 победы и пять матчей завершил вничью, что принесло 101 очко и путевку в Премьер-Лигу. «Крылья Советов» блестяще отличились в линии атаки — ровно 100 раз поражали ворота соперников.



В первой игре нового первенства самарский коллектив не сумел удержать натиск команды из Грозного и проиграл в первом туре «Ахмату» (1:2).



«Спартак» долго искал успешную схему в контрольных матчах. В трёх поединках, которые прошли в рамках предсезонного турнира, красно-белые выиграли, при этом порадовали феерической игрой в атаке. Но первый тур принёс фиаско в дуэли с «Рубином» (0:1), который за несколько дней до этого обыгрывали со счётом 4:0.



«Спартак» и по игре, и по составу на голову выше самарцев, при этом досадное поражение в первом туре не должно повлиять на команду. Я ожидаю сухую уверенную победу «народной команды».



Моя ставка — азиатская фора (-1) на «Спартак», — сказал Мостовой.