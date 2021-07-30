«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ в Самаре
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.79.
«Московский «Спартак» разорил такое количество людей в минувшие выходные, проиграв «Рубину» в Казани, что пора бы волне откатиться и назад. «Спартак» будет играть в Самаре. Для него это традиционно непростой выезд. Но «Крылья», не будем забывать, команда с невыстроенной обороной. Она проиграла «Ахмату». А «Ахмат» никогда не был фаворитом РПЛ.
Но и, кроме того, команда вообще-то молодая. Я поэтому думаю, что самая разумная ставка — это чистая победа «Спартака» в этом матче. Да, и коэффициент пока ещё не разбазарили», — сказал Уткин.
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