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«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ в Самаре
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.79.

«Московский «Спартак» разорил такое количество людей в минувшие выходные, проиграв «Рубину» в Казани, что пора бы волне откатиться и назад. «Спартак» будет играть в Самаре. Для него это традиционно непростой выезд. Но «Крылья», не будем забывать, команда с невыстроенной обороной. Она проиграла «Ахмату». А «Ахмат» никогда не был фаворитом РПЛ.

Но и, кроме того, команда вообще-то молодая. Я поэтому думаю, что самая разумная ставка — это чистая победа «Спартака» в этом матче. Да, и коэффициент пока ещё не разбазарили», — сказал Уткин.

«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре
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