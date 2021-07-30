«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на игру РПЛ 30 июля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Спартак».



Ставка: ТБ 2.5 гола за 2.22.



«Во втором туре Российской Премьер-Лиги встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Неудачно стартовали обе команды в новом сезоне. Но если «Спартак» по большому счёту в матче с «Рубином» не заслуживал победы (0:1), то вот «Крылья» показали неплохой матч с «Ахматом» (1:2). Самарцы показались мне немного легковесной командой. Надо всё-таки более прагматично подходить к первенству.



Думаю, молодая команда «Крыльев Советов» ещё набьёт шишки в этом сезоне. Будет интересно посмотреть за её развитием. Туров пять я даю ей, чтобы она поняла, что к чему. Тогда команда действительно раскроется и станет полностью адаптированной.



«Спартак» сейчас мне тоже нравится. Однако в нынешнем состоянии он близок к «Крыльям Советов» по той игре, что показывает в последних матчах. Было у него с «Рубином» много чего интересного. Однако казанцы победили, и нам теперь остаётся только предполагать, во что вырастет эта команда Витории.



Будет очень жарко в Самаре, как в их личном противостоянии, так и просто в городе. Обычно в это время года там жара под 30-40 градусов. Определённую роль такая погода, конечно, может сыграть в этой встрече. Так всегда бывает. Я сам помню Самару очень жарким городом.



Отталкиваясь от того, что обе эти команды любят атаковать и не любят сильно играть в обороне, предположу, что голов в этой игре будет много. Мой вариант ставки на эту встречу – тотал мячей больше 2,5», — сказал Калиниченко.