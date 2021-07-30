«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России по футболу

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Рубин».



Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.35.



«Рубин» в прошлом матче выиграл у «Спартака», хотя по игре он был недостоин победы. «Арсенал» сражался с «Локомотивом», но в течение десяти минут пропустил три гола, правда, уже после удаления это случилось, а так вполне достойно выглядели туляки.



С одной стороны, здесь нет фаворита, а с другой стороны, для меня скрытым фаворитом является «Рубин». Правда, «Арсенал» играет дома, а там, как мне кажется, поле не для «Рубина», оно немного «медленное». Не знаю, удастся ли «Рубину» играть на своих скоростях. Это игра на три результата, но в то же самое время, думаю, «Рубин» не проиграет, и, как вариант, можно поставить на то, что забьют обе команды. Если говорить про забитые голы, то мне кажется, их будет не меньше двух в этой игре. Сейчас судьи с удовольствием ставят пенальти, всякое может быть, да и «Арсенал» не очень хорошо играет на стандартах.



«Рубин» даже после победы над «Спартаком» будет играть с хорошим настроем против «Арсенала». Сегодняшний «Рубин» готов цепляться зубами за результат, в игре со «Спартаком» мне это понравилось, хотя казанцы отказались от своей атакующей игры, но они всеми силами держались за результат. Когда в команде хорошая атмосфера, то все игроки слушают главного тренера и выполняют его требования. Недонастрой может быть у команд уровня «Спартака», «Зенита», когда они за счёт мастерства хотят добыть очки, а «Рубин» пока бьётся, и мне это нравится», — сказал Непомнящий.