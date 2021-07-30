Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на встречу 2-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на встречу 2-го тура РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.73.

«Конечно, мы ждём, что «Спартак» выиграет. Сложно представить, что красно-белые перед квалификацией Лиги чемпионов получат два поражения подряд или не одержат ни одной победы в двух турах.

Думаю, что игра будет тяжёлой. Потому что «Крылья Советов» и «Спартак» всегда играют эмоционально, кто бы ни тренировал команды. Плюс это Самара, погодный фактор, болельщики, ажиотаж, который начинает нагнетаться.

Считаю, что пока Витория защищён от всех этих внешних эмоций и стрел. Но, на мой взгляд, в этом матче слишком завышенные ожидания от победы «Спартака».

Что я думаю? Мне кажется, что «Спартак» победит, а игра получится низовой. Потому что перелёт, нет необходимости распыляться и тратить силы в этой игре, перед «Бенфикой».

Мне кажется, что «Спартак» постарается добиться победы малой кровью. Это будет нервотрёпка в конце матча. Но все равно умение распределить силы — это важно для команды.

На 9 из 10 уверен, что «Спартак» победит. Мы видели, что с игрой у красно-белых всё хорошо. Да, у команды пока не лучшая реализация, но я думаю, что это недолгий процесс, скоро всё наладится», — сказал Казаков.

«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021