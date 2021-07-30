«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на игру 2-го тура РПЛ

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.64.



«Несмотря на поражение в первом туре, «Спартак» показал в Казани хорошую игру. Удача уж слишком отвернулась от красно-белых, которые играли с большим старанием и обильно создавали голевые моменты. Думаю, что во второй раз форс-мажора не случится и уж в Самаре-то «Спартак» победит.



Команда Руя Витории набирала форму к квалификации Лиги чемпионов, громила всех подряд в предматчевом турнире с другими клубами РПЛ, так что логично предположить, что «Спартак» забьёт в ворота «Крыльев» больше одного гола.



Между тем оборона «Спартака» — не сильнейшая линия московской команды, а «Крылья Советов» — верховая команда, забившая 101 гол в прошлом сезоне в ФНЛ и начавшая выступление в РПЛ с поражения 1:2 в домашней игре с «Ахматом». Думаю, что тут выглядит просто-таки верняком ставка на то, что «Спартак» не проиграет при тотале больше 1.5 голов за коэффициент 1.64. Тот вариант, что один гол тут забьёт «Спартак», а второй гол забьёт всё равно кто, кажется тут очень перспективным с учётом относительно высокого для такой ставки коэффициента», — сказал Вишневский.