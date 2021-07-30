«Крылья Советов» — «Спартак»: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу РПЛ
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30 июля в 19:00 по московскому времени начнётся матч 2-го тура РПЛ, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на любое событие!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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