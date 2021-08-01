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«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».

Ставка: «Урал» победит за 1.98.

«Нижний» удивил, одержав победу в первом же матче на высшем уровне с крепким «Сочи» (1:0). «Урал» в первом туре был разгромлен «Краснодаром» (0:3), что было как раз ожидаемо, потому что «быки» в этом сезоне точно будут в порядке под руководством Гончаренко и, на мой взгляд, попадут в еврокубки, а может, и за золото поборются.

Если смотреть статистику, то уральцы были небезнадёжны с «Краснодаром» и наиграли как минимум на гол, тогда как победа «НН» всё-таки следствие везения и слабой реализации моментов и ударов у «Сочи». Думаю, «Урал» подсоберётся и одержит дома победу.

В лучшем случае «Нижний» может зацепиться за ничью. Также я не жду в этой игре большого количества мячей, однако коэффициент низкий и меня не устраивает. Выбор делайте сами».

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