«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».



Ставка: «Урал» победит за 1.98.

«Нижний» удивил, одержав победу в первом же матче на высшем уровне с крепким «Сочи» (1:0). «Урал» в первом туре был разгромлен «Краснодаром» (0:3), что было как раз ожидаемо, потому что «быки» в этом сезоне точно будут в порядке под руководством Гончаренко и, на мой взгляд, попадут в еврокубки, а может, и за золото поборются.



Если смотреть статистику, то уральцы были небезнадёжны с «Краснодаром» и наиграли как минимум на гол, тогда как победа «НН» всё-таки следствие везения и слабой реализации моментов и ударов у «Сочи». Думаю, «Урал» подсоберётся и одержит дома победу.



В лучшем случае «Нижний» может зацепиться за ничью. Также я не жду в этой игре большого количества мячей, однако коэффициент низкий и меня не устраивает. Выбор делайте сами».