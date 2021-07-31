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Бразилия — Египет: прогноз Александра Вишневского на четвертьфинал Олимпиады по футболу

Бразилия — Египет: прогноз Александра Вишневского на четвертьфинал Олимпиады по футболу
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады в Токио Бразилия – Египет.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.66.

«Олимпийская сборная Бразилии по футболу весьма качественно провела групповой этап. Один лишь Ричардлисон забил уже пять голов. Думаю, что в четвертьфинале у южноамериканцев не возникнет слишком серьёзных проблем против сборной Египта, которая совершенно неожиданно вышла в четвертьфинал и едва ли способна пройти дальше.

Учитывая, как ярко выглядят бразильцы в атаке, мне кажется, что вполне можно поставить на южноамериканцев с форой (-1). Если в концовке Бразилия будет вести в один мяч, то египтяне постараются отыграться, пойдут ва-банк и будут иметь все шансы пропустить снова. В таком стиле бразильцы уже выиграли у Германии (на 90-й минуте при счёте 3:2 забили четвёртый гол), и то же самое произошло в их последнем матче против Саудовской Аравии (2:1 к 90-й минуте и после этого ещё один гол Бразилии)».

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