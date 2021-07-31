ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.74.

«Первое значимое московское дерби. ЦСКА против «Локомотива». Интересный и важный матч. ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в первом туре, правда, по разному сценарию.



У ЦСКА новый тренер, Алексей Березуцкий. Мне кажется, что для него эта победа очень важна. Она позволяет почувствовать команде уверенность в том, что выбранный курс ведёт к успеху.



ЦСКА не должен бояться «Локомотива». Не знаю, как там сыграет Влашич или нет, может вообще перейдёт куда-то в ближайшем будущем. В общем, футболисты остались те же самые. Вряд ли можно говорить о том, что у армейцев много новичков. Они знают, как играть против «Локомотива».



«Локомотив» не сказать, что очень убедителен сейчас, чтобы претендовать на победу. Мне кажется, что в этом матче надо исходить из забитых мячей. Ставка обе забьют с коэффициентом 1.74. С учётом того, что игра в обороне экспериментальная у обеих команд. Вроде бы это наилучший вариант в таком матче. Хорошей вам игры».