ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби 31.07.2021

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Сложный матч для прогноза, встречаются две сильные команды. Напрашивается ставка на ничью, но в таком матче произойти может всё что угодно.
ЦСКА обыграл «Уфу» 1:0, но не скажу, что сзади сыграли очень уверенно. У «Уфы» (которая традиционно мало создаёт) было довольно много моментов. Не пропустить армейцам помогли удача и мастерство Акинфеева, который много раз вытаскивал мёртвые мячи.
В то же время «Локомотив» пусть и обыграл «Арсенал», но только в самом конце дожал. Проигрывал 0:1 за 10 минут до конца, но красная карточка Соколу позволила железнодорожникам забить три гола в большинстве. При этом замечу, что у «Арсенала» появилось много новых футболистов, они не успели сыграться и под конец матча просто сдулись. У «Локо» есть проблемы в обороне.
Предсказывать исход – это русская рулетка, тут как сложится, что залетит. А вот то, что голы в матче должны быть, и то, что обе команды забьют, – это почти железно. Поэтому играю «обе забьют».
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