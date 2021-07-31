«Уфа» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» – «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» за 2.15.

«Как и ожидалось, «Уфа» сыграла с ЦСКА низовой матч – 1:0. При этом уфимцы имели моменты у ворот Акинфеева, где он спас. Подопечные Стукалова играют хоть и закрыто, но моменты создают. Думаю, что против «Динамо» команда также сыграет от обороны, но и забивать ей тоже хочется.



«Динамо» произвело в Ростове очень хорошее впечатление. Команда уверенно выиграла, сыграв по счёту. В первом тайме поймали «Ростов» на контратаке и забили хорошие голы. А во втором тайме спокойно оборонялись и довели матч до победы. Впереди у команды действуют молодые российские футболисты. Игра «Динамо» мне понравилась, она меняется по ходу матча. Думаю, «Динамо» будет в числе претендентов на высокие места.



Мой прогноз – победа «Динамо». Как бы ни старалась «Уфа», но бело-голубые сейчас крепче».