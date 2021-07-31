ЦСКА — «Локомотив»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.50 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.50.

«По итогам минувшего сезона ЦСКА не сумел добыть медалей, хотя был близок к одному из комплектов наград. Более того, команда не сумела пробиться даже в еврокубки.



За 30 туров набежало 15 побед и пять мирных исходов, что в итоге принесло 50 очков и шестую позицию. В первом туре нового первенства армейцы обыграли «Уфу».



«Локомотив» добыл 17 побед и пять игр завершил миром. Железнодорожники уступили второму «Спартаку» всего один балл, но путёвку в Лигу Европы добыли. В первой игре коллектив переиграл на своём поле тульский «Арсенал».



Это очередное московское дерби, что принесёт дополнительную мотивацию и напряжение на поле. Я считаю, что сегодня «Локо» выглядит более солидно и может иметь некоторое преимущество, но всё-таки рискну и остановлюсь на таком варианте исхода, как ничья».