ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.

«Во втором туре нового розыгрыша РПЛ нас ждёт московское дерби — ЦСКА будет принимать «Локомотив». Обе команды победили в своих стартовых матчах. ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0, а «Локомотив» разобрался с «Арсеналом» — 3:1.



Теперь они подходят к дерби в хорошем расположении духа, готовыми к борьбе. Хотя, по моему мнению, оба клуба имеют небольшие игровые проблемы. Мне кажется, что ни у Березуцкого, ни у Николича ещё полностью игровые связи не отлажены в команде. В чемпионате в дальнейшем у них будут проблемы. Обе команды несбалансированы, на мой субъективный взгляд.



По этой игре — погода в Москве футбольная, сильной жары нет. Поэтому надеюсь, что игры на выходных в этом городе будут весёлые и яркие. Участники РПЛ уже должны набирать форму. Сейчас погодные условия способствуют качественному футболу. Жду голы и в этом матче.



Считаю, что оба соперника не станут отсиживаться в обороне. Они будут пытать счастья у чужих ворот. Тем более что сейчас только начало чемпионата. Очки нужны всем. Мой прогноз на эту игру — тотал больше 2.5 мячей. Буду ждать интересный футбол в этом дерби».