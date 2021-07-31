ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.
«Во втором туре нового розыгрыша РПЛ нас ждёт московское дерби — ЦСКА будет принимать «Локомотив». Обе команды победили в своих стартовых матчах. ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0, а «Локомотив» разобрался с «Арсеналом» — 3:1.
Теперь они подходят к дерби в хорошем расположении духа, готовыми к борьбе. Хотя, по моему мнению, оба клуба имеют небольшие игровые проблемы. Мне кажется, что ни у Березуцкого, ни у Николича ещё полностью игровые связи не отлажены в команде. В чемпионате в дальнейшем у них будут проблемы. Обе команды несбалансированы, на мой субъективный взгляд.
По этой игре — погода в Москве футбольная, сильной жары нет. Поэтому надеюсь, что игры на выходных в этом городе будут весёлые и яркие. Участники РПЛ уже должны набирать форму. Сейчас погодные условия способствуют качественному футболу. Жду голы и в этом матче.
Считаю, что оба соперника не станут отсиживаться в обороне. Они будут пытать счастья у чужих ворот. Тем более что сейчас только начало чемпионата. Очки нужны всем. Мой прогноз на эту игру — тотал больше 2.5 мячей. Буду ждать интересный футбол в этом дерби».
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