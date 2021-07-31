ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.42.
«Армейцев перед стартом чемпионата возглавил Алексей Березуцкий, и это сразу принесло плоды. Конечно, команду может покинуть Никола Влашич, но вроде бы оправился от травм Алан Дзагоев. В первой игре именно его подача с углового помогла переиграть неуступчивую «Уфу» (1:0).
На мой взгляд, тренерский штаб хорошо поработал за короткий срок. Физические кондиции клуб ещё доберёт, а вот стандарты наиграны прекрасно, и это может выручить в нужный момент, когда другими методами оборону вскрыть сложно.
Железнодорожники провалили матч за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3), зато быстро реабилитировались в регулярном первенстве. Тульский «Арсенал» (3:1) забил в начале встречи и вёл вплоть до 80-й минуты, однако затем в ворота «пушкарей» влетело три гола после удаления.
По моему мнению, гости тоже не намерены сегодня уступать и у них есть в рукаве определённые козыри. С другой стороны, довести дело до победы крайне сложно, соперник крепкий. Думаю, будет боевая ничья».
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