«Уфа» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч 2-го тура чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.15.

«Динамо» стартовало в чемпионате с гостевой победы над «Ростовом». И здесь бы я отметил не то, что динамовцы очень продуктивно сыграли в решающей стадии, а то, что они практически ничего не позволили создать «Ростову». А это мало кому удаётся, обычно команда Валерия Карпина моменты имеет.



В Уфе другого качества покрытие, а сама «Уфа» — команда, которая предстаёт как коллектив очень закрытый и умеющий хорошо обороняться.



Но мне кажется, что атакующий потенциал московского «Динамо» хорош и серьёзен для того, чтобы добиться второй победы на старте российского чемпионата. Ставлю в этом матче на победу гостей».