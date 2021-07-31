«Уфа» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч 2-го тура чемпионата России
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.15.
«Динамо» стартовало в чемпионате с гостевой победы над «Ростовом». И здесь бы я отметил не то, что динамовцы очень продуктивно сыграли в решающей стадии, а то, что они практически ничего не позволили создать «Ростову». А это мало кому удаётся, обычно команда Валерия Карпина моменты имеет.
В Уфе другого качества покрытие, а сама «Уфа» — команда, которая предстаёт как коллектив очень закрытый и умеющий хорошо обороняться.
Но мне кажется, что атакующий потенциал московского «Динамо» хорош и серьёзен для того, чтобы добиться второй победы на старте российского чемпионата. Ставлю в этом матче на победу гостей».
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