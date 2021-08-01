«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч за Суперкубок Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Суперкубка Франции «Лилль» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.92.

«Пока мы смотрели чемпионат Европы по футболу, «ПСЖ» совершал большие трансферы. Пришёл Серхио Рамос. Усилились Доннаруммой, правда, это уже после Евро. Подписали Вейналдума. Состав фантастический. Понятно, что останется Неймар. По Мбаппе вопрос открыт, но, скорее всего, он останется. В общем, состав такой, что не выиграть чемпионат Франции просто нельзя.



Не стартовать с победы в Суперкубке Франции тоже нельзя. У Почеттино тоже есть амбиции. Поговаривают, что «ПСЖ» интересуется Погба. Ну что ещё нужно, чтобы выиграть трофей и Лигу чемпионов?



Нужно начать с матча с «Лиллем», который потерял своего тренера Кристофа Галтье, главного творца «лилльского чуда». Он покинул клуб, и это большая потеря. Именно он сумел собрать команду и сделать из неё звезду. Он смог собрать футболистов, смог их мотивировать, поставить прагматичную и рациональную игру. Он смог играть в нескольких турнирах одновременно. В прошлом сезоне играл в еврокубках, что не помешало выиграть чемпионат.



«Лилль» также потерял Мика Меньяна, своего основного вратаря, который перебрался в «Милан». «Лилль» также потерял несколько ведущих исполнителей, но не купил никого существенного. Сложно говорить сейчас о каком-то усилении. Ещё по ходу прошлого сезона многие говорили, что у «Лилля» не хватит ресурсов, чтобы выиграть Лигу 1.



Действительно, усиление «Лиллю» нужно было, учитывая, что в этом сезоне нужно играть и в Лиге чемпионов с группового этапа. Но мы видим, что ничего не происходит. Всё это связано ещё и с финансовым положением, с многолетними долгами, которые были до успешных сезонов. Даже многомиллионные продажи игроков не помогли. В общем, «Лилль» сейчас в сложной ситуации.



Для «ПСЖ» это отличная возможность начать сезон с победы, причём коэффициент на победу парижан 1.92. Отличный коэффициент. Рамос не дебютирует за «ПСЖ», у него травма, но вряд ли его отсутствие серьёзно скажется на шансах «ПСЖ». Каким бы ни был состав у «ПСЖ», всё равно столичный клуб будет фаворитом».