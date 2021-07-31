ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата России

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.80.

«Второй тур чемпионата России, и сразу большое московское дерби — ЦСКА против «Локомотива». Очень сложно в начале сезона делать какие-то прогнозы. Всё очень непредсказуемо. У ЦСКА просто новый тренер — Алексей Березуцкий.



У «Локомотива» происходят внутренние перестановки. Поговаривают о какой-то массовой распродаже игроков. Всё очень неопределённо как минимум.



Мне кажется, что для той и для другой команды осторожность будет главным качеством. Вряд ли кому-то хочется потерпеть крупное поражение во втором туре. Думаю, что будет спокойное течение игры и риски будут минимальны.



Особенно в первом тайме команды постараются минимизировать эти риски и ошибки. Я бы рискнул и поставил бы на то, что в первом тайме не будет забитых голов. Это риск, ставка серьёзная, но коэффициент окупает эти возможные риски. Давайте попробуем».