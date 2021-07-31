ЦСКА — «Локомотив»: ставка Тимура Журавеля с коэффициентом 6.10 на матч РПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 2.5 гола за 6.10.

«Смена тренеров ЦСКА — это понятно. Алексей Березуцкий без опыта, но уже главный тренер. Мы увидели, что он перезагрузил немного схему, поменял роли футболистов. Ахмедов у нас теперь левый нападающий, Заболотный — центрфорвард, но тут ничего нового. Теперь Чалову нужно искать новую позицию. Березуцкий сейчас как раз этим и занимается.



Победа в первом туре над «Уфой» была не самым убедительным зрелищем. Игра оставила больше вопросов, чем ответов мы получили. Но так и должно быть в случае с тренером-дебютантом.



Что касается Марка Николича и его «Локомотива», то тут не от него зависит, а от руководства. Наверное, из сводок новостей вы знаете, чем оно занимается. Устраивается распродажа футболистов. Для тренера нет ничего хуже, чем когда он не понимает мотивацию своих игроков.



Николич построил классную команду в прошлом сезоне. Явно работал на долгую с прицелом в этом межсезонье. Матч за Суперкубок это показал, когда «Локо» был не очень готов, но и не должен был.



Я с оптимизмом смотрю на перспективы Николича, так как, на мой взгляд, он самый думающий и самый прогрессивный тренер в российском футболе. Его может сбить с толку лишь какая-то политическая ситуация в клубе.



Если мы это откинем и возьмём чисто футбол. Если будем думать, что именно футбол становится решающим фактором, то я бы поставил на «Локомотив» в матче против ЦСКА. И опыт Николича, и его идеи должны сыграть в пользу «Локо» в этой встрече.



Алексею Березуцкому не хватит запаса по ходу матча своего тренерского мастерства, чтобы одолеть Николича. Я бы рекомендовал вам ставку — победа «Локо» через низ. Голов здесь много не будет. Это будет явно тактическая битва, осторожная. Никакого открытого футбола, так что низ и победа «Локо», а если объединить эти две ставки в одну, то получится жирный коэффициент».