Юрайя Холл — Шон Стриклэнд: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Юрайя Холл — Шон Стриклэнд.
Ставка: победа Стриклэнда за 1.50.
«Главное событие вечера обещает стать очень зрелищным. И тот, и другой идут на победной серии. Оба — хорошие ударники и обладают мощным панчем, после которого можно остаться на канвасе. Американец, на мой взгляд, лучше соперника чувствует себя в партере. К тому же, Стриклэнд больше прогрессирует. После возвращения он стал выглядеть в октагоне ещё лучше, чем до аварии. Его последний бой против Джотко дал понять, что Холлу будет весьма не сладко.
Холл в последнее время начинает терять скорость после первого раунда, а его габариты станут только мешать, когда иссякнет бензин. Да и его последние успехи, по большому счёту, переоценены, мягко говоря. Там был только один равноценный бой с Карлосом, вот в нём ямаец был на грани и выиграл с большим трудом.
Я считаю, что Стриклэнд имеет отличный потенциал в дальнейшем продвижении и победа над Холлом будет очень показательной в этом плане. Отдам предпочтение американцу и считаю, что бой пройдёт всю дистанцию».
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