Новак Джокович — Пабло Карреньо-Буста: прогноз Ильи Родина на матч Олимпиады в Токио

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч за третье место мужской сетки турнира на Олимпиаде в Токио Новак Джокович — Пабло Карреньо-Буста.
Ставка: ИТМ 1.5 двойные ошибки Джоковича за 2.28.
«Моё мнение, что испанец Буста оказался не в то время и не в том месте. Новак Джокович должен быть крайне зол на себя, фортуну и Олимпиаду. Дважды у него была возможность выйти в финал в Токио в одиночном разряде и миксте, дважды он оказался в шаге от финала.
В матче за бронзу Ноле должен разобрать на винтики испанца. Однако предлагаю не лезть в исход, тем более, что сыграть там особо нечего. Пойдём другим путём. «Двойные ошибки» в исполнении Джоковича, вот наш выбор. За весь турнир Джокович допустил больше двух ошибок только в одном из пяти матчей, было это против Нишикори.
Средний показатель за турнир у серба 1,4 «двойных». Учитывая, что мы сегодня ожидаем быстрое сербское убийство, ошибки допускать Новаку будет некогда».
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