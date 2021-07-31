ЦСКА — «Локомотив»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу 2-го тура РПЛ

Сегодня, 31 июля, в 20:00 по московскому времени начнётся матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



Забери свой бонус в три простых шага:



1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.



2. Пройди полную идентификацию.



3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей к матчам РПЛ!



Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча ЦСКА — «Локомотив» в приложении и на сайте «Фонбет»!