ЦСКА — «Локомотив»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу 2-го тура РПЛ
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Сегодня, 31 июля, в 20:00 по московскому времени начнётся матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча ЦСКА — «Локомотив» в приложении и на сайте «Фонбет»!
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