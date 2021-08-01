«Ростов» — «Зенит»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой канал покажет
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1 августа состоится матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Санкт-Петербурга: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Ростова» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.20.
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