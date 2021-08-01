ЦСКА — «Локомотив»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.



Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович открыл счёт в матче с «Локомотивом». На 19-й минуте Бистрович забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Фёдор Смолов забил ответный гол на 22-й минуте: после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в сетку.



На исходе часа игры хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Жемалетдинов получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил.



Ставки на победу «Локомотива» принимались с коэффициентом 3.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3600 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 2.30, ничья — в 3.55.



На тотал больше 2.5 гола давали 2.14, на «обе забьют» — 1.85, на гол в каждом тайме — 1.75. Точный счёт 2:1 в пользу железнодорожников шёл за 13.0.