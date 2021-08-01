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«Урал» — «Нижний Новгород»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу

«Урал» — «Нижний Новгород»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу
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1 августа состоится матч второго тура чемпионата России «Урал» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.98. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Букмекеры не уверены, что матч второго тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

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