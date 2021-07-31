Александр Зверев — Карен Хачанов: прогноз Надежды Петровой на финал Олимпиады в Токио

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Олимпиады Александр Зверев – Карен Хачанов.
Ставка: тотал больше 21 гейма за 1.52.
«Интересный и достаточно неожиданный финал. По личным встречам у Александра Зверева с Кареном Хачановым ничья — 2:2. Последние два матча за Кареном, они пришлись на тот момент, когда Хачанов вышел на пик формы, дошёл до своего лучшего рейтинга. У Карена был сумасшедший подъём.
Но сейчас как-то всё поменялось местами. Зверев так возмужал, стал покрепче, стал выигрывать уже крупные турниры и доходить до дальних стадий Большого шлема. По психике и уверенности должен выиграть, конечно, Зверев. Но это Олимпиада, на каком драйве будет Карен играть, дойдя до этой стадии – большой вопрос. В общем, терять ему нечего — серебро у него в любом случае есть.
Очень многое будет зависеть от психологического состояния игроков. По рейтингу Зверев выше, он очевидный фаворит финала. Концовка Олимпиады показала, что рейтинг имеет не самое главное значение – свидетельством чего стали поражения первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинале и матче за третье место…
Мой прогноз – победит Зверев в трёх сетах. Выбираю ставку «тотал больше 21».
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