«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ

Российский спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».
Ставка: гол Эрика Бикфалви за 2.60.
«Во втором туре российского чемпионата «Нижний Новгород» отправляется в гости к «Уралу». Нижний выиграл в первом туре и надо признать, что, в общем, не без удачи это произошло.
Никак не умаляю достижение, но Нижнему, конечно, повезло. А вот «Уралу» совсем нет. Кто знает, как пошла бы игра, забей Бикфалви пенальти. Так вот, я думаю, что Бикфалви остаётся лидером «Урала» и моменты у него обязательно будут.
А удача должна быть на стороне «Урала» с большей степенью вероятности, чем когда бы то ни было. Поэтому в матче «Урал» — «Нижний Новгород» я предлагаю взять гол Бикфалви.
Чем вам не ставка!»
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