«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ

Российский спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».



Ставка: гол Эрика Бикфалви за 2.60.

«Во втором туре российского чемпионата «Нижний Новгород» отправляется в гости к «Уралу». Нижний выиграл в первом туре и надо признать, что, в общем, не без удачи это произошло.



Никак не умаляю достижение, но Нижнему, конечно, повезло. А вот «Уралу» совсем нет. Кто знает, как пошла бы игра, забей Бикфалви пенальти. Так вот, я думаю, что Бикфалви остаётся лидером «Урала» и моменты у него обязательно будут.



А удача должна быть на стороне «Урала» с большей степенью вероятности, чем когда бы то ни было. Поэтому в матче «Урал» — «Нижний Новгород» я предлагаю взять гол Бикфалви.



Чем вам не ставка!»