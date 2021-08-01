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«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ

«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Василия Уткина на матч 2-го тура РПЛ
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Российский спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород».

Ставка: гол Эрика Бикфалви за 2.60.

«Во втором туре российского чемпионата «Нижний Новгород» отправляется в гости к «Уралу». Нижний выиграл в первом туре и надо признать, что, в общем, не без удачи это произошло.

Никак не умаляю достижение, но Нижнему, конечно, повезло. А вот «Уралу» совсем нет. Кто знает, как пошла бы игра, забей Бикфалви пенальти. Так вот, я думаю, что Бикфалви остаётся лидером «Урала» и моменты у него обязательно будут.

А удача должна быть на стороне «Урала» с большей степенью вероятности, чем когда бы то ни было. Поэтому в матче «Урал» — «Нижний Новгород» я предлагаю взять гол Бикфалви.

Чем вам не ставка!»

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