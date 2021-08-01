«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Урал» — «Нижний Новгород».
Ставка: победа «Урала» в один мяч или ничья за 2.39.
«За 30 туров минувшего сезона Екатеринбург добыл всего семь побед и 34 очка, опередив «Уфу» на девять пунктов. От «Урала» ожидали большего, но потеря концентрации привела в нижнюю часть турнирной таблицы. Сегодняшние хозяева неплохо провели подготовку к сезону, но уже в первой игре чемпионата уступили «Краснодару».
«Нижний Новгород» занял третье место, но «Оренбург» любезно уступил место в элитном первенстве из-за недостатков своего стадиона. В первой игре нового первенства нижегородцы сумели добыть первую победу. На своём поле команда одолела «Сочи» (1:0).
Я считаю, что «НН» уже стал автором первой сенсации, но тут, как часто бывает, – порядок бьёт класс. За счёт порядка, мотивации и самоотверженной игры команда взяла важные три очка.
«Урал» отыграл неплохой первый тайм в игре в «Краснодаром», но потом сдал свои позиции. Я считаю, что если «Урал» сегодня не выиграет, то команде нужно думать о сохранении прописки в РПЛ.
Думаю, легко не будет, но Екатеринбург не проиграет или минимально выиграет».
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