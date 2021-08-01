«Ростов» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.60.

«Зенит» едет в гости к «Ростову» в рамках Премьер-Лиги. Хозяева не лучшим образом провели предсезонную подготовку, так тут ещё и главный тренер клуба совмещает пост в сборной и в клубе. В стартовом туре ростовчане играли дома, но это не помогло против московского «Динамо» (0:2). Исход был решён уже в первой половине.



На мой взгляд, хозяевам поля сегодня придётся невероятно сложно и даже свой стадион не поможет в противостоянии с действующим чемпионом. Класс команд всё-таки различается.



Сине-бело-голубые переиграли столичный «Локомотив» со счётом 3:0 в Суперкубке России. Первый тур тоже подарил болельщикам петербуржцев положительные эмоции — 3:1 с «Химками».



По моему мнению, фаворитом в этой паре является именно петербуржская команда. Клуб находится на очень высоком уровне по меркам российского первенства и даже выездной статус встречи подопечных Сергея Семака смущать не будет».