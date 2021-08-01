«Краснодар» — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Химки».



Ставка: победа «Краснодара» всухую за 2.50.

«В минувшем сезоне «Краснодар» выиграл 12 раз и пять матчей сыграл вничью, что в итоге принесло 41 очко и 10-е место в турнирной таблице. Кубанцы остались без еврокубков, на что многие рассчитывали в начале сезона.



С первых туров прошлого сезона «Химки» скатились вниз по турнирной таблице, но к середине турнира нашли свою игру и порадовали своих поклонников. В итоге подмосковный коллектив оказался на восьмой позиции. Команда добыла 13 побед и шесть ничьих, что соответствует 45 очкам.



В этой игре явный фаворит «Краснодар», особенно тот, который мы увидели во втором тайме первой игры. «Химки» недолго продержались в стартовом туре, потеряли концентрацию и поплыли.



Я считаю, что в этой игре хозяева сумеют добиться сухой победы, на что и сделаю ставку».